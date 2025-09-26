Gaza Il Bene Comune chiede la sospensione dei rapporti con Israele
Di fronte alla crescente condanna globale per le azioni dello Stato israeliano, e mentre anche alcune istituzioni italiane iniziano a prendere posizione, le realtà politiche e associative del Friuli-Venezia Giulia alzano la voce. La lista civica Il Bene Comune – Pordenone e numerosi altri. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: gaza - bene
“Occupazione totale di Gaza, decisione presa”: l’annuncio dell’ufficio di Netanyahu. “Al capo dell’Idf non va bene? Si dimetta”
Gaza, ufficio Netanyahu: “Al via occupazione totale della Striscia, decisione presa, al capo dell’Idf non va bene? Si dimetta”, "ok di Trump" - Confermate anticipazioni del GdI
Bene la diplomazia a Gaza, ma riconoscere la Palestina è un errore
Marco Travaglio. . ‘L’elettorato di Meloni si ricorda bene le sue vecchie posizioni pro Gaza. La pentola rischia di esplodere’. #Gaza #Meloni #Travaglio - facebook.com Vai su Facebook
Manifestazioni per Gaza, Tomaso Montanari: "Nessuna violenza va bene, né quella di Milano né quella di Israele" - X Vai su X
Gaza, la Lista Civica Bene comune scrive una lettera aperta al Sindaco di Firenzuola - Il gruppo consiliare di minoranza ha scritto la lettera spiegando che "a giugno abbiamo proposto un ordine del giorno per chiedere pace, cessate il fuoco, corridoi umanitari, solidarietà ... Riporta ilfilo.net
Gaza, il consiglio chiede la pace - Il consiglio comunale di Rosolina ha approvato all’unanimità un ordine del giorno dedicato alla pace, alla tutela dei civili e al rispetto del diritto internazionale in relazione al conflitto nella St ... Come scrive polesine24.it