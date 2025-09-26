Prosegue la guerra a Gaza all’indomani dell’ intervento di Mahmoud Abbas all’Assemblea Generale dell’Onu: il leader dell’Autorità Nazionale Palestinese ha definito le azioni commesse da Israele come un crimine di guerra e di genocidio, definendosi pronto a collaborare con Trump e con gli alleati per un piano di pace e un futuro governo palestinese in cui Hamas non avrà un ruolo. Da parte sua, il presidente americano Donald Trump, dopo aver sentito il premier israeliano Donald Trump, si è detto fiducioso sul fatto che un accordo sulla Striscia sia vicino, ribadendo che non permetterà allo Stato ebraico di annettere la Cisgiordania. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, Idf installa altoparlanti nella Striscia per discorso Netanyahu all’Onu. Usb: “Pronti a sciopero generale se attacco a Flotilla”