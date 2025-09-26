Gaza De Luca attacca commentatori e politici | Parlano del genocidio come se fossero all’ufficio del catasto

Nel consueto appuntamento del venerdì in diretta Facebook, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dedica ampio spazio alla crisi in Medio Oriente e lancia un duro atto d’accusa contro Israele, i governi occidentali, il governo Meloni e l’atteggiamento di gran parte del dibattito politico e mediatico. “Seguendo il dibattito in queste settimane – osserva il politico – la prima cosa che mi colpisce non è la differenza delle posizioni politiche ma la differenza di atteggiamento umano di quelli che intervengono su questo problema. Ci soatori e politici che parlano con un livello di distacco, di cinismo, di indifferenza che davvero mi sconvolge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, De Luca attacca commentatori e politici: “Parlano del genocidio come se fossero all’ufficio del catasto”

