Gaza cento giornalisti italiani lanciano un appello al ministro Tajani

Il 18 ottobre a Roma tre giovani giornalisti ricevono in Campidoglio a Roma il premio Colombe d’oro per la pace. Ma c’è un problema: sono giornalisti palestinesi. Una di loro, Aya Ashour (24 anni), è già in Italia. Invece due, Fatena Mohanna (25) e Alhassan Selmi (32) sono bloccati nell’inferno di Gaza. Per loro il consolato italiano di Gerusalemme, competente per l’area, non può rilasciare il visto. “La loro presenza a Roma avrebbe un significato simbolico molto importante – afferma Fabrizio Battistelli, presidente di Archivio Disarmo, l’Istituto di ricerche internazionali che da quarant’anni organizza le Colombe d’oro per la pace – non c’è pace, né democrazia, senza informazione e oggi i giornalisti palestinesi danno un contributo decisivo a farci conoscere che cosa accade a Gaza e in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Gaza, cento giornalisti italiani lanciano un appello al ministro Tajani

Gaza, Hamas: «Abbiamo perso il controllo dell’80 per cento della Striscia»

Oltre cento organizzazioni umanitarie denunciano una “carestia di massa” in atto nella Striscia di Gaza

Più di cento ong avvertono che a Gaza si sta diffondendo una “carestia di massa”

Cento piazze per Gaza: la mobilitazione è capillare Ai domiciliari i due minorenni fermati il 22 settembre a Milano, negata anche la scuola

Il sindacato Usb ha ufficialmente proclamato una mobilitazione nazionale permanente e l'occupazione di cento piazze per Gaza per manifestare e protestare contro l'ignobile attacco di stanotte alla Global Sumud Flotilla e il silenzio assordante del governo sul

Presìdi in tutta Italia per Gaza. A Malpensa bloccato lo scalo Cargo: "Da qui partono le armi per Israele" - E' quella organizzata da Thousand Madleens to Gaza & Freedom Flotilla Coalition, resa nota attraverso il sindacato Usb, con l'annunc ...

Flotilla e Gaza, da oggi presidi permanenti in cento piazze d'Italia. E il 4 ottobre sarà manifestazione nazionale - Per Gaza e la Flotilla, mobilitazione «permanente verso la manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma» per la Palestina.