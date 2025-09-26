Gaza a Linate il flash mob per chiedere il cessate il fuoco
Un centinaio di manifestanti hanno dato vita a un flash mob all’aeroporto di Milano Linate per chiedere il cessate il fuoco a Gaza e al governo italiano di interrompere i rapporti commerciali con Israele. L’iniziativa è stata organizzata da Usb, Cub, Cambiare Rotta e Osa. “Questo flash mob che riproduce il suono di un drone l’abbiamo messo in opera perché da Gaza ci arriva la notizia che una delle cose che maggiormente angosciano le persone è proprio il rumore dei droni, questo rumore che è continuo giorno e notte e che come un nemico invisibile dal quale ci si può aspettare di tutto, soprattutto distruzione e morte”, ha spiegato Pietro Cusimano, portavoce di Usb Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it
