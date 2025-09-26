Gavagni | Ci sentiamo traditi una delusione le parole di Martino Ma nessuno si dimette c' è da lavorare
Ricapitolando. Porta Sant'Andrea nel 2025 ha perso due Giostre, entrambe al secondo spareggio, e poi ha perso pure due giostratori di riserva, passati ai rivali di Porta Crucifera dove ritroveranno l'allenatore Martino Gianni, (ex) bandiera biancoverde che con la dirigenza di San Giusto aveva. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: gavagni - sentiamo
Gavagni: "Ci sentiamo traditi, una delusione le parole di Martino. Ma nessuno si dimette, c'è da lavorare"