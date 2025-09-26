Tempo di lettura: 2 minuti La 12ª Commissione Tutela e Diritti degli Animali, appartenente all’Intergruppo Parlamentare Sviluppo del Sud, Aree Fragili e Isole Minori, ha inviato una pec formale al Commissario Prefettizio del Comune di Cervinara Dottor Salvatore Guerra per esprimere la propria preoccupazione riguardo ad un episodio di maltrattamento nei confronti di una gattina denominata “Fortunata”. Nella missiva, datata 25 settembre 2025, i rappresentanti della commissione hanno condannato con fermezza l’atto appreso da fonti giornalistiche di violenza subito dalla piccola Fortunata, lanciata da un veicolo e successivamente soccorsa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gattina “Fortunata”, campanello d’allarme di maltrattamenti