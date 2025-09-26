Gattina Fortunata campanello d’allarme di maltrattamenti

Anteprima24.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti La 12ª Commissione Tutela e Diritti degli Animali, appartenente all’Intergruppo Parlamentare Sviluppo del Sud, Aree Fragili e Isole Minori, ha inviato una pec formale al Commissario Prefettizio del Comune di Cervinara  Dottor Salvatore Guerra per esprimere la propria preoccupazione riguardo ad un episodio di maltrattamento nei confronti di una gattina denominata “Fortunata”. Nella missiva, datata 25 settembre 2025, i rappresentanti della commissione hanno condannato con fermezza l’atto appreso da fonti giornalistiche di violenza subito dalla piccola Fortunata, lanciata da un veicolo e successivamente soccorsa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

gattina fortunata campanello d8217allarme di maltrattamenti

© Anteprima24.it - Gattina “Fortunata”, campanello d’allarme di maltrattamenti

In questa notizia si parla di: gattina - fortunata

Maggiori tutele per gli animali a Cervinara dopo il caso della gattina Fortunata

Lanciano una gattina da un’auto in corsa e scappano, un uomo la salva: “Se vi becco vi porto il tribunale”. La storia di Fortunata

Cerca Video su questo argomento: Gattina Fortunata Campanello D8217allarme