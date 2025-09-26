Gas russo al rigassificatore Snam | Non coinvolti nella scelta dei fornitori Unico carico di gnl arrivato dalla Russia

Snam prende posizione dopo la denuncia di Europa Verde, basata su un'inchiesta di Presa Diretta, riguardo l'arrivo a luglio di un carico di gnl proveniente dalla Russia. L'operatore energetico responsabile dell'impianto di rigassificazione al largo di Punta Marina precisa: "Sui 9 carichi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: russo - rigassificatore

I Verdi: “A luglio il rigassificatore di Ravenna rifornito di gas russo”. La replica di Snam

"Gas russo per il rigassificatore. Vogliamo chiarezza": #Ravenna martoriata come la #Basilicata dai criminali #Eni - X Vai su X

Rigassificatore, ISC: “No catastrofismi, Taranto colga l’occasione” Gerardo Pentassuglia: “È vitale per lavoro e imprese, la città sfrutti questo trend di crescita” - facebook.com Vai su Facebook

I Verdi: “A luglio il rigassificatore di Ravenna rifornito di gas russo”. La replica di Snam - L’inchiesta di ‘Presa diretta’ in tv: “La nave ha spento il segnale nei pressi della penisola di Kola”. Lo riporta msn.com

Snam conferma il carico di gas russo al rigassificatore di Ravenna: “Un unico cargo. Non siamo noi a scegliere i fornitori” - Snam su gas russo a Ravenna: "Sui 9 carichi approdati a Ravenna, 6 sono provenienti dagli USA, 2 da Mauritania e Senegal e 1 dalla Russia". Lo riporta ravennanotizie.it