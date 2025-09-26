Gas russo al rigassificatore Legacoop | Il rispetto delle regole è fondamentale Il Governo chiarisca

L'inchiesta di Presa Diretta che denuncia l'arrivo di un carico di gnl dalla Russia al rigassificatore di Ravenna fa scoppiare le polemiche in città. Un caso rispetto al quale Snam ha sottolineato di non essere coinvolta nella scelta dei fornitori. "Il rispetto rigoroso delle regole è e rimarrà. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: russo - rigassificatore

I Verdi: “A luglio il rigassificatore di Ravenna rifornito di gas russo”. La replica di Snam

Gas russo al rigassificatore, Snam: "Non coinvolti nella scelta dei fornitori. Unico carico di gnl arrivato dalla Russia"

"Gas russo per il rigassificatore. Vogliamo chiarezza": #Ravenna martoriata come la #Basilicata dai criminali #Eni - X Vai su X

Rigassificatore, ISC: “No catastrofismi, Taranto colga l’occasione” Gerardo Pentassuglia: “È vitale per lavoro e imprese, la città sfrutti questo trend di crescita” - facebook.com Vai su Facebook

Gas russo al rigassificatore di Ravenna. Legacoop Romagna: “Servono chiarimenti da Tajani e dal Governo” - Legacoop Romagna interviene sul "gas russo al rigassificatore di Ravenna" e chide una presa di posizione da parte del Governo e del Ministro Tajani ... Da ravennanotizie.it

Gas russo a Ravenna, Legacoop si aspetta interventi del sindaco e chiede chiarezza al Governo - «Sono gravissime le notizie secondo cui il gas russo continua ad arrivare a Ravenna, via nave, attraverso un sistema di triangolazione internazionale». Si legge su ravennaedintorni.it