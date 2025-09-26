Gas a Bomba mozioni approvate in Provincia e ad Atessa | Una vittoria per l’Abruzzo

Chietitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La consigliera provinciale Marianna Apilongo di Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) esprime soddisfazione per l’approvazione delle mozioni contro il progetto di estrazione di gas in località Collesanto, nei pressi del Lago di Bomba.Le mozioni, presentate sia in Consiglio provinciale di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bomba - mozioni

Legambiente all’attacco: "Chi fine hanno fatto le mozioni approvate?" - Lo chiede Legambiente, presieduta da Marco Novelli (foto), che fa riferimento a due importanti mozioni: quella che ... Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Gas Bomba Mozioni Approvate