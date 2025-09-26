GarlascoPm Brescia | Anomalie indagini

9.40 Sono 9 i destinatari delle perquisizioni bresciane nell'inchiesta che ha indagato per corruzione in atti giudiziari l'ex procuratore pavese Venditti. Nel 2017 Venditti archiviò la posizione di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio,nel 2007 a Garlasco di Chiara Poggi Secondo i Pm bresciani, a Venditti sarebbe "stata proposta o comunque ipotizzata la corresponsione di una somma di denaro" per l'archiviazione. Secondo i Pm bresciani, "anomalie", "omissioni" e opacità nelle indagini. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it