Garlascolegale Stasi | accuse gravissime
14.30 Il legale di Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, commenta l'inchiesta bresciana. Quella contro l'ex procuratore pavese Venditti, dice l'avv. De Rensis, "è un'ipotesi accusatoria talmente grave che credo non debba essere commentata da un semplice avvocato". Ipotesi accusatoria da dimostrare, dice, e "inaudita gravità dei fatti contestati". Poi:l'indagine che ha portato in cella Stasi "costellata da errori e orrori come cancellare un alibi", nuova indagine "va assolutamente rispettata". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: garlascolegale - stasi
Garlasco, il legale di Stasi: 'Gravi accuse su ex pm Venditti, rispetto per le indagini' - 'È un'ipotesi accusatoria talmente grave che credo non debba essere commentata da un semplice avvocato. virgilio.it scrive
Garlasco, De Rensis: “Gravissimi errori nella prima indagine”/ “L’alibi di Stasi fu cancellato dai verbali” - Garlasco, De Rensis a Zona Bianca accusa i periti della prima indagine di gravi errori nei verbali: "Hanno cancellato l'alibi di Stasi nel Pc" Garlasco, la trasmissione Zona Bianca, tornata sul caso, ... Scrive ilsussidiario.net