Garlascolegale Stasi | accuse gravissime

14.30 Il legale di Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, commenta l'inchiesta bresciana. Quella contro l'ex procuratore pavese Venditti, dice l'avv. De Rensis, "è un'ipotesi accusatoria talmente grave che credo non debba essere commentata da un semplice avvocato". Ipotesi accusatoria da dimostrare, dice, e "inaudita gravità dei fatti contestati". Poi:l'indagine che ha portato in cella Stasi "costellata da errori e orrori come cancellare un alibi", nuova indagine "va assolutamente rispettata".