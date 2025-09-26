Garlasco vicina la svolta…oggi giornata cruciale!

Incredibili notizie arrivano sul caso di Garlasco, come riporta anche il sito TGCOM 24. Stamattina sono scattate perquisizioni della polizia giudiziaria nelle abitazioni della famiglia di Andrea Sempio, come allo stesso modo hanno perquisito quelle degli ex inquirenti titolari a quei tempi delle indagini sul delitto di Chiara Poggi. Tra le case attenzionate dall’operazione di ricerca quella del Dott. Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 determinò l’archiviazione della posizione del Sempio. L’ipotesi di reato che gli sarebbe contestato è la corruzione in atti giudiziari: gli investigatori sarebbero sulle tracce di somme di denaro versate presumibilmente dai familiari di Sempio per il probabile scopo di ottenere l’archiviazione dell’indagine. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

