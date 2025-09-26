Garlasco tutti gli indizi contro Venditti | I Sempio sapevano domande prima dell' interrogatorio
Nel decreto di perquisizione per l’ex procuratore aggiunto di Pavia le incongruenze nell’indagine aperta nel 2016 sull’amico di Marco Poggi. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: garlasco - tutti
Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni
Delitto di Garlasco, tutti i dubbi sull'impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio
Caso Chiara Poggi, l'avvocato Lovati solleva dubbi su Stasi: "Alle 12 tutti già sapevano dell'omicidio di Garlasco"
Ultime novità e indiscrezioni su #Garlasco ma non solo! In diretta a #Mattino5 tutti gli aggiornamenti - facebook.com Vai su Facebook
Dall'omicidio di Liliana, alle ultime su Garlasco e sulla morte di Silvana: tutti gli aggiornamenti in diretta a #Mattino5 - X Vai su X
Garlasco, tutti gli indizi contro Venditti: "I Sempio sapevano domande prima dell'interrogatorio" - Nel decreto di perquisizione per l’ex procuratore aggiunto di Pavia le incongruenze nell’indagine aperta nel 2016 sull’amico di Marco Poggi ... Segnala milano.repubblica.it
Garlasco, il giudice Vitelli torna a parlare: “Assolverei di nuovo Stasi” - Nel dicembre 2009, il giudice Stefano Vitelli, allora GUP presso il Tribunale di Vigevano, emette una sentenza di primo grado con rito abbreviato che assolve Stasi “per non aver commesso il fatto”. Lo riporta politicamentecorretto.com