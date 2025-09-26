Garlasco tutti gli indizi contro Venditti | I Sempio sapevano domande prima dell' interrogatorio

Repubblica.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel decreto di perquisizione per l’ex procuratore aggiunto di Pavia le incongruenze nell’indagine aperta nel 2016 sull’amico di Marco Poggi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

garlasco tutti gli indizi contro venditti i sempio sapevano domande prima dell interrogatorio

© Repubblica.it - Garlasco, tutti gli indizi contro Venditti: "I Sempio sapevano domande prima dell'interrogatorio"

In questa notizia si parla di: garlasco - tutti

Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni

Delitto di Garlasco, tutti i dubbi sull'impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio

Caso Chiara Poggi, l'avvocato Lovati solleva dubbi su Stasi: "Alle 12 tutti già sapevano dell'omicidio di Garlasco"

garlasco tutti indizi controGarlasco, tutti gli indizi contro Venditti: "I Sempio sapevano domande prima dell'interrogatorio" - Nel decreto di perquisizione per l’ex procuratore aggiunto di Pavia le incongruenze nell’indagine aperta nel 2016 sull’amico di Marco Poggi ... Segnala milano.repubblica.it

garlasco tutti indizi controGarlasco, il giudice Vitelli torna a parlare: “Assolverei di nuovo Stasi” - Nel dicembre 2009, il giudice Stefano Vitelli, allora GUP presso il Tribunale di Vigevano, emette una sentenza di primo grado con rito abbreviato che assolve Stasi “per non aver commesso il fatto”. Lo riporta politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Tutti Indizi Contro