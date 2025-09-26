Garlasco terminata la perquisizione a casa Sempio | via scatoloni di materiale
La villetta della famiglia Sempio a Garlasco è stata al centro per ore delle operazioni di carabinieri e Guardia di Finanza, nell’ambito dell’inchiesta bresciana per corruzione in atti giudiziari che coinvolge anche l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti. Gli investigatori, delegati dal decreto di perquisizione, hanno lasciato l’abitazione portando via diversi scatoloni di materiale acquisito. In auto sono usciti anche i genitori di Andrea Sempio, accompagnati dal loro legale, l’avvocato Massimo Lovati, che non ha rilasciato commenti. 🔗 Leggi su Panorama.it
Delitto di Garlasco: a #StorieItaliane le affermazioni di Rita Cavallaro sulla possibile pista satanica e sullo lo scandalo sessuale Santuario della Bozzola. Quale potrebbe essere la relazione con l’omicidio di Chiara Poggi? - facebook.com Vai su Facebook
Delitto Garlasco, le news in diretta: perquisizioni in casa dei Sempio e dell’ex pm di Pavia Venditti indagato per corruzione, oggi nuova udienza - Oggi, venerdì 26 settembre, nuova udienza nell'ambito del nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi: si chiederà ... Scrive fanpage.it