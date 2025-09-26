Garlasco svolta shock | indagato l’ex procuratore Venditti Sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio

A Garlasco, il silenzio delle strade è stato rotto dal rumore secco delle perquisizioni. Guardia di finanza e carabinieri hanno bussato alle porte dei Sempio, degli zii, di due ex carabinieri in congedo e persino dell’uomo che per anni ha diretto le indagini sul delitto più discusso degli ultimi decenni: l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, oggi presidente del Casinò di Campione d’Italia. Il blitz a Garlasco e l’ombra di Venditti. Un ritorno inatteso sotto i riflettori, per chi aveva lasciato la toga nel 2023 per la ribalta discreta delle sale da gioco. Oggi il suo nome è invece al centro di un’indagine pesantissima: corruzione in atti giudiziari, con l’ipotesi di aver scagionato Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, finito due volte sotto inchiesta e due volte archiviato. 🔗 Leggi su Panorama.it

