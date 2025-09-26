Garlasco svolta shock | indagato l’ex procuratore Venditti Sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio
A Garlasco, il silenzio delle strade è stato rotto dal rumore secco delle perquisizioni. Guardia di finanza e carabinieri hanno bussato alle porte dei Sempio, degli zii, di due ex carabinieri in congedo e persino dell’uomo che per anni ha diretto le indagini sul delitto più discusso degli ultimi decenni: l’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, oggi presidente del Casinò di Campione d’Italia. Il blitz a Garlasco e l’ombra di Venditti. Un ritorno inatteso sotto i riflettori, per chi aveva lasciato la toga nel 2023 per la ribalta discreta delle sale da gioco. Oggi il suo nome è invece al centro di un’indagine pesantissima: corruzione in atti giudiziari, con l’ipotesi di aver scagionato Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara Poggi, finito due volte sotto inchiesta e due volte archiviato. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: garlasco - svolta
Garlasco. Svolta Dna, ora le indagini si concentrano su lui: “Possibile complice”
Garlasco e la svolta possibile sulle 8 impronte della colazione di Chiara Poggi: “Sempio? Non teme nulla”
Garlasco, impronta 33: “Ecco cosa c’è davvero”. Svolta totale
Svolta #Garlasco, blitz all'alba di Carabinieri e Guardia di Finanza: irruzione nelle abitazioni di Mario Venditti, ex procuratore Capo di Pavia che nel 2017 aveva archiviato l'inchiesta su Andrea Sempio - facebook.com Vai su Facebook
Svolta #Garlasco, blitz all'alba di Carabinieri e Guardia di Finanza: irruzione nelle abitazioni di Mario Venditti, ex procuratore Capo di Pavia che nel 2017 aveva archiviato l'inchiesta su Andrea Sempio - X Vai su X
Garlasco, svolta shock: indagato l’ex procuratore Venditti. Sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio - A Garlasco, il silenzio delle strade è stato rotto dal rumore secco delle perquisizioni. Da panorama.it
Delitto di Garlasco, nuova clamorosa svolta: indagato per corruzione il magistrato che scagionò Sempio - L’ipotesi degli inquirenti: archiviazione in cambio di denaro nel corso delle indagini del 2017 ... Riporta msn.com