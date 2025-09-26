Garlasco svolta nell’inchiesta | spunta un biglietto sui soldi dati al giudice che aveva scagionato Sempio

“Bisogna pagare quelli lì.”, è il testo di un’intercettazione cestinata. Ma non è il solo elemento che ha determinato la svolta dell’inchiesta di Garlasco. Da questa mattina all’alba numerose perquisizioni sono in corso nelle abitazioni dell’ex Procuratore di Pavia Mario Venditti, in quelle di alcuni familiari di Andrea Sempio, compresi i genitori, e di due ex carabinieri in forza nel 2017, anno in cui Venditti archiviò l’indagine su Sempio, nella procura di Pavia. L’ipotesi di reato sarebbe di corruzione in atti giudiziari per Venditti, che nel 2017 archiviò l’indagine su Andrea Sempio. Garlasco, nell’inchiesta spunta un biglietto con un appunto su Sempio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Garlasco, svolta nell’inchiesta: spunta un biglietto sui soldi dati al giudice che aveva scagionato Sempio

