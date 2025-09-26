Garlasco svolta nelle indagini | perquisizioni in casa dell’ex pm e dei familiari di Andrea Sempio

It.insideover.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta nelle indagini nel caso Garlasco. Una nuova ondata di perquisizioni sta scuotendo questa mattina il già tormentato caso dell’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. All’alba, i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno fatto irruzione in diverse abitazioni in un’operazione che coinvolge direttamente l’unico indagato in un nuovo filone d’inchiesta, Andrea Sempio, e l’ex procuratore capo di Pavia, Mario Venditti. Perquisizioni in corso su scala nazionale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Brescia – competente per i reati che vedono indagati magistrati del distretto della Corte d’Appello di Milano – sono focalizzate sull’ipotesi di corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

garlasco svolta nelle indagini perquisizioni in casa dell8217ex pm e dei familiari di andrea sempio

© It.insideover.com - Garlasco, svolta nelle indagini: perquisizioni in casa dell’ex pm e dei familiari di Andrea Sempio

In questa notizia si parla di: garlasco - svolta

Garlasco. Svolta Dna, ora le indagini si concentrano su lui: “Possibile complice”

Garlasco e la svolta possibile sulle 8 impronte della colazione di Chiara Poggi: “Sempio? Non teme nulla”

Garlasco, impronta 33: “Ecco cosa c’è davvero”. Svolta totale

garlasco svolta indagini perquisizioniDelitto Garlasco, dall’alba perquisizioni da ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini - C'è un'altra importante svolta sul caso del delitto di Garlasco: come riporta il TG1 sono in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri ... Lo riporta fanpage.it

garlasco svolta indagini perquisizioniGarlasco, svolta shock: indagato l’ex procuratore Venditti. Sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio - A Garlasco, il silenzio delle strade è stato rotto dal rumore secco delle perquisizioni. panorama.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Svolta Indagini Perquisizioni