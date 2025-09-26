Garlasco svolta nelle indagini | perquisizioni in casa dell’ex pm e dei familiari di Andrea Sempio
Svolta nelle indagini nel caso Garlasco. Una nuova ondata di perquisizioni sta scuotendo questa mattina il già tormentato caso dell’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. All’alba, i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno fatto irruzione in diverse abitazioni in un’operazione che coinvolge direttamente l’unico indagato in un nuovo filone d’inchiesta, Andrea Sempio, e l’ex procuratore capo di Pavia, Mario Venditti. Perquisizioni in corso su scala nazionale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Brescia – competente per i reati che vedono indagati magistrati del distretto della Corte d’Appello di Milano – sono focalizzate sull’ipotesi di corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su It.insideover.com
