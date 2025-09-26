Svolta nelle indagini nel caso Garlasco. Una nuova ondata di perquisizioni sta scuotendo questa mattina il già tormentato caso dell’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. All’alba, i Carabinieri e la Guardia di Finanza hanno fatto irruzione in diverse abitazioni in un’operazione che coinvolge direttamente l’unico indagato in un nuovo filone d’inchiesta, Andrea Sempio, e l’ex procuratore capo di Pavia, Mario Venditti. Perquisizioni in corso su scala nazionale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Brescia – competente per i reati che vedono indagati magistrati del distretto della Corte d’Appello di Milano – sono focalizzate sull’ipotesi di corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Garlasco, svolta nelle indagini: perquisizioni in casa dell’ex pm e dei familiari di Andrea Sempio