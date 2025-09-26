Garlasco svolta clamorosa Perquisita la casa genovese dell' ex pm | Fu corrotto per non indagare su Sempio | Il fatto del giorno
Il Fatto del giorno di oggi riguarda il delitto di Garlasco. Gli uomini del Gico e della sezione di Polizia Giudiziaria della guardia di Finanza hanno perquisito questa mattina l’abitazione di via Crispi, a Sori, di proprietà di Mario Venditti, ex procuratore capo di Pavia. Venditti è indagato per corruzione nell’indagine bis sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Ne parla Matteo Indice della cronaca di Genova. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
