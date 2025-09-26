Garlasco spunta un biglietto sospetto Pm | Soldi all’ex procuratore Venditti per archiviare Sempio

Garlasco (Pavia), 26 settembre 2025 – “Venditti gip archivia per 20. 30. euro”. Sarebbe questo il contenuto di un biglietto sequestrato lo scorso 14 maggio in casa dei genitori di Andrea Sempio – l'amico del fratello di Chiara e unico indagato della nuova inchiesta –, durante il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Milano, che conducono le nuove indagini della Procura di Pavia sull' omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco. Delitto di Garlasco, nuova clamorosa svolta: indagato per corruzione il magistrato che scagionò Sempio Un appunto scritto a mano su un bloc-notes da cui - secondo i pm di Brescia che indagano per corruzione in atti giudiziari l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e che hanno disposto le perquisizioni di oggi, anticipate dai social del Tg1 - emergerebbe che all'inizio del mese di febbraio 2017, quando Sempio era indagato la prima volta per l'omicidio della 26enne, “fosse stata proposta o comunque ipotizzata la corresponsione al procuratore aggiunto Mario Venditti di una somma di denaro correlata all' archiviazione del procedimento ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

