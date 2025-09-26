Garlasco Sempio informato su domande?
8.51 L'inchiesta per corruzione in atti giudiziari nei confronti dell'ex Procuratore di Pavia è coordinata da Brescia. Perquisite le sue case a Pavia, Genova e Campione d'Italia, oltre a quelle di 2 appartenenti alle forze dell'ordine, ora in congedo, che lavoravano alla sezione di Polizia giudiziaria pavese. Vecchie intercettazioni e un appunto che mette insieme l'archiviazione e una somma di denaro fanno ipotizzare un pagamento per la rapida fine delle indagini su Sempio,che potrebbe anche essere stato imbeccato a un interrogatorio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Garlasco, la battaglia sull’impronta 33 si combatte tra due fronti: i Poggi e Sempio da una parte, la Procura e Stasi dall’altra
Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni
Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona
Garlasco, Sempio intercettato diceva al padre: «Chi indaga sta dalla nostra parte, vogliono finire in fretta» - Andrea Sempio scopre ufficialmente di essere indagato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Riporta ilmessaggero.it
Garlasco, ex procuratore Venditti indagato per corruzione: il bloc notes in casa dei genitori di Sempio e i movimenti di denaro che lo incastrano - Un bloc notes rinvenuto nell’abitazione dei genitori di Andrea Sempio ha fatto scattare un terremoto giudiziario sul caso del delitto di Garlasco che coinvolge direttamente ... Da msn.com