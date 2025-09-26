Garlasco Sempio informato su domande?

8.51 L'inchiesta per corruzione in atti giudiziari nei confronti dell'ex Procuratore di Pavia è coordinata da Brescia. Perquisite le sue case a Pavia, Genova e Campione d'Italia, oltre a quelle di 2 appartenenti alle forze dell'ordine, ora in congedo, che lavoravano alla sezione di Polizia giudiziaria pavese. Vecchie intercettazioni e un appunto che mette insieme l'archiviazione e una somma di denaro fanno ipotizzare un pagamento per la rapida fine delle indagini su Sempio,che potrebbe anche essere stato imbeccato a un interrogatorio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

