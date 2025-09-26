Garlasco quando Andrea Sempio parlava degli investigatori con il padre | Chi indaga sta dalla nostra parte

Tra le intercettazioni ambientali su Andrea Sempio risalenti al 2017, che sono state trascritte male, trascurate o dimenticate, volutamente o non volutamente questo lo chiarirà la nuova inchiesta della procura di Brescia, ce n’è una che vede l’amico di Marco Poggi, fratello di Chiara, parlare degli investigatori che lo interrogarono per poi decidere la sua assoluzione. Sotto la lente di ingradimento, ora, finisce la numero 84, registrata qualche minuto dopo la fine dell’unico interrogatorio a cui è stato sottoposto Sempio da parte dei magistrati nel 2017. “A parte che mi han fatto alcune domande, che non pensavo che mi facevano, non gli ho dato una risposta perfetta” si legge nei brogliacci. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Garlasco, quando Andrea Sempio parlava degli investigatori con il padre: “Chi indaga sta dalla nostra parte”

In questa notizia si parla di: garlasco - andrea

Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona

Le luci su Garlasco (e le ombre). La nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio ha ancora poche certezze, intanto sul Web interviene il Garante della privacy contro il mercato nero

Garlasco, l’annuncio su Andrea Sempio: “Quell’impronta non è sua”

Delitto di Garlasco, il faccia a faccia tra Gianluca Zanella e l'avvocato Angela Taccia sullo scontrino presentato da Andrea Sempio come alibi: sulla sit nessuna richiesta formale... - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, le intercettazioni di Andrea Sempio con il padre: “Gli ho portato i soldi” - C’è un’intercettazione, che risale al 2017, in cui Andrea Sempio e il padre parlano di soldi consegnati a qualcuno: parole che, alla luce dell’indagine della procura di Brescia che ha iscritto nel reg ... Segnala tpi.it

Garlasco, l’intercettazione del padre di Andrea Sempio: “Quei signori lì vanno pagati” - Tra le intercettazioni non trascritte nel 2017 e che dimostrerebbero la corruzione dell’allora procuratore di Pavia Mario Venditti ce ne sarebbe una in cui il padre di Andrea Sempio afferma di “pagare ... Si legge su tpi.it