Garlasco Pm | ‘soldi all’ex procuratore di Pavia per scagionare Sempio’
I militari della Gdf pavese hanno perquisito le abitazioni dell'ex procuratore Venditti, che per due volte archiviò Sempio.
Chi è Mario Venditti, il magistrato del caso Garlasco travolto da pizzini e soldi sospetti
Garlasco, svolta nell’inchiesta: spunta un biglietto sui soldi dati al giudice che aveva scagionato Sempio
Caso Garlasco, nuove perquisizioni: indagato l’ex procuratore Venditti per corruzione in atti giudiziari. Secondo i pm di Brescia avrebbe intascato soldi per archiviare la prima indagine su Andrea Sempio
Garlasco, pm: "Dna ignoto 3 deriva da ontaminazione"
Garlasco, i pm: "Il dna di Ignoto 3 nella bocca di Chiara Poggi è frutto di contaminazione" - È frutto di una contaminazione il profilo di ignoto 3 ritrovato su una garza utilizzata dal medico legale per il prelievo di materiale biologico dalla bocca di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 ...