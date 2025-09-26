Garlasco perquisizioni in case di ex inquirenti e di alcuni familiari di Andrea Sempio

Tg24.sky.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta nell’inchiesta legata al delitto di Garlasco. Sarebbero in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi.  Le verifiche, riferiscono le agenzie, riguardano anche le case dell’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e quelle del circuito familiare di Sempio. L’ipotesi di reato a carico di Venditti, che nel 2017 archiviò l’indagine su Andrea Sempio, sarebbe di corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

garlasco perquisizioni in case di ex inquirenti e di alcuni familiari di andrea sempio

© Tg24.sky.it - Garlasco, perquisizioni in case di ex inquirenti e di alcuni familiari di Andrea Sempio

In questa notizia si parla di: garlasco - perquisizioni

Delitto Garlasco, dall’alba perquisizioni da ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini

Garlasco, perquisizioni e nuove accuse

Garlasco, indagato l'ex procuratore Venditti: "Corrotto per scagionare Sempio". Perquisizioni ai parenti

garlasco perquisizioni case exGarlasco, indagato l'ex procuratore. Perquisizioni a ex carabinieri - La guardia di finanza e i carabinieri stanno prelevando materiali e documenti a casa dell’ex procuratore di Pavia Mario Vendit ... rainews.it scrive

garlasco perquisizioni case exGarlasco, blitz nelle case di ex investigatori e inquirenti: la perquisizione alle prime luci dell'alba. Possibile svolta sul caso - Sono in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Perquisizioni Case Ex