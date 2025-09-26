Garlasco perquisizioni in case di ex inquirenti e di alcuni familiari di Andrea Sempio

Svolta nell’inchiesta legata al delitto di Garlasco. Sarebbero in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi. Le verifiche, riferiscono le agenzie, riguardano anche le case dell’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e quelle del circuito familiare di Sempio. L’ipotesi di reato a carico di Venditti, che nel 2017 archiviò l’indagine su Andrea Sempio, sarebbe di corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Garlasco, perquisizioni in case di ex inquirenti e di alcuni familiari di Andrea Sempio

