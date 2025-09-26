Garlasco perquisizioni e nuove accuse

7.59 In corso perquisizioni di Carabinieri e Guardia di Finanza nelle indagini sull' omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco. Ne danno notizia i social del Tg1 Rai, secondo cui le perquisizioni riguardano abitazioni di familiari di Andrea Sempio e di inquirenti e investigatori che indagarono sull'omicidio. Ci sarebbe anche un'ipotesi di reato per corruzione in atti giudiziari a carico dell'ex Procuratore pavese Venditti, che nel 2017 archiviò l'indagine su Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

