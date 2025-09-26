Garlasco perquisizioni e ipotesi corruzione | l’ex procuratore ora al Casinò di Campione finisce tra gli indagati

Per l’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi tornano sotto la lente alcuni passaggi delle indagini del 2017: carabinieri e guardia di finanza hanno eseguito perquisizioni nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti. Tra gli indagati c’è l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti (oggi. 🔗 Leggi su Quicomo.it