Garlasco perquisizione a casa Sempio
Perquisizione nella casa di Giuseppe Sempio e Daniela Ferrari a Garlasco (Pavia), dove si è trasferito anche Andrea Sempio - che viveva a Voghera (Pavia) - dopo l'apertura dell'inchiesta su di lui. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Delitto Garlasco, ennesima svolta nelle indagini: scattata la perquisizione
Caso Garlasco: decreto perquisizione Venditti, ipotesi corruzione per 20-30mila euro
Caso Garlasco: terminata perquisizione a casa genitori Sempio
Garlasco, blitz venerdì mattina nella casa dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. In quella dei genitori di Andrea Sempio. E nelle abitazioni degli zii del 37enne indagato nella nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi. Ecco cosa sta succedendo
Caso Garlasco: terminata perquisizione a casa genitori Sempio - 30 la perquisizione di carabinieri e guardia di finanza a casa dei genitori di ... Lo riporta iltempo.it
Perquisizione a casa Sempio, sequestrati telefoni e pc - Nel giorno in cui a Pavia si tiene l'udienza davanti alla Gip Daniela Garlaschelli per discutere della richiesta di proroga dell'incidente probatorio avanzata da Denise Albani e Domenico Marchigiani, ... Si legge su ansa.it