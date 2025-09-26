Garlasco perquisite le case dei famigliari di Sempio Indagato Mario Venditti ex procuratore di Pavia | Corrotto per scagionarlo

Le indagini sul delitto di Garlasco hanno preso una nuova direzione. Sono in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di Carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni dei genitori e degli zii di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sul caso aperto dalla Procura di Pavia. Sotto i fati anche ex investigatori e inquirenti che indagarono sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel paese della provincia di Pavia il 13 agosto 2007. L’operazione, riferiscono i social del Tg1, è scattata questa mattina all’alba coordinata dalla Procura di Brescia, competente ad indagare su eventuali reati commessi da magistrati in servizio nel distretto della Corte d’appello di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, perquisite le case dei famigliari di Sempio. Indagato Mario Venditti, ex procuratore di Pavia: “Corrotto per scagionarlo”

