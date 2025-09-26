Garlasco parla l'ex pm Mario Venditti | Amareggiato ho servito lo stato sotto scorta non meritavo questo

L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché nel 2017 avrebbe facilitato l'archiviazione di Sempio, si dice amareggiato per la perquisizione di oggi e le accuse. "Sono stato sotto scorta e sotto tutela e non mi meritavo tutto quello che sta succedendo. Archivierei ancora oggi Sempio. Ormai il danno è fatto e il mio nome è nel fango". 🔗 Leggi su Fanpage.it

