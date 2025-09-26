Garlasco parla l'ex pm Mario Venditti | Amareggiato ho servito lo stato sotto scorta non meritavo questo
L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché nel 2017 avrebbe facilitato l'archiviazione di Sempio, si dice amareggiato per la perquisizione di oggi e le accuse. "Sono stato sotto scorta e sotto tutela e non mi meritavo tutto quello che sta succedendo. Archivierei ancora oggi Sempio. Ormai il danno è fatto e il mio nome è nel fango". 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: garlasco - parla
“C’è stato un grave errore”. Garlasco, clamoroso colpo di scena: parla l’ex Ris Garofano
Garlasco, parla un’amica di Stefania Cappa: “Mi disse che vide Chiara quella stessa mattina alle 11. Le gemelle vivevano il lutto in modo anomalo”
“La spazzatura di casa Poggi…”. Garlasco, a Zona Bianca parla l’avvocato di Andrea Sempio
#Garlasco, l’avvocato De Rensis a #StorieItaliane parla con… la Panicucci! L'intervento del legale in diretta contemporaneamente su Rai 1 e Canale 5. #EleonoraDaniele: "L'avvocato è in mondovisione". Il video - X Vai su X
#Garlasco, perquisizioni a casa dei genitori di Sempio. In diretta a #Mattino5 parla l’avvocato Massimo Lovati - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, parla l’ex pm Mario Venditti: “Amareggiato, ho servito lo stato sotto scorta, non meritavo questo” - L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché nel 2017 avrebbe facilitato l'archiviazione di Sempio ... Secondo fanpage.it
Il caso Garlasco e i soldi «a quei signori lì». L’ex pm Venditti accusato di corruzione - La procura ipotizza che all’epoca l’aggiunto abbia ricevuto «una somma indebita di denaro, nell’ordine di 20- Segnala editorialedomani.it