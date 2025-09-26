Garlasco nuovo colpo di scena sull' omicidio di Chiara Poggi | indagato l' ex procuratore di Pavia perquisizioni nelle case dei genitori e degli zii di Andrea Sempio

Dall’alba di stamani sono in corso perquisizioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in merito alle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007. Da quanto si è appreso si tratta di perquisizioni a Pavia e Garlasco nelle abitazioni dei genitori e degli zii di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sul caso aperto dalla Procura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

