Dall’alba di stamani sono in corso perquisizioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza in merito alle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco (Pavia) il 13 agosto 2007. Da quanto si è appreso si tratta di perquisizioni a Pavia e Garlasco nelle abitazioni dei genitori e degli zii di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sul caso aperto dalla Procura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Garlasco, nuovo colpo di scena sull'omicidio di Chiara Poggi: indagato l'ex procuratore di Pavia, perquisizioni nelle case dei genitori e degli zii di Andrea Sempio