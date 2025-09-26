Garlasco | nuovo colpa di scena nelle indagini
Partite questa mattina diverse perquisizioni. Continuano i colpi di scena e le novità nell’ambito delle indagini per il caso di Garlasco, ovvero per l’omicidio di Chiara Poggi di 18 anni anni fa. Dalle prime ore della mattina di oggi, 26 settembre, carabinieri e finanzieri stanno perquisendo e dimore dell’ex procuratore, a Pavia, Genova e a Campione d’Italia e le case i due appartenenti alle forze dell’ordine, ora in congedo, che lavoravano nella sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Pavia. Inoltre sarebbero in atto anche perquisizioni a Pavia e Garlasco nelle abitazioni dei genitori e degli zii di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sul caso aperto dalla Procura della Repubblica di Pavia. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Caso Garlasco, quell'appunto a penna su un bloc notes in casa Sempio - Blitz all'alba nelle abitazioni di zii e genitori di Andrea Sempio, di alcuni ex investigatori e dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che risulta indagato per ... Da rainews.it