Partite questa mattina diverse perquisizioni. Continuano i colpi di scena e le novità nell’ambito delle indagini per il caso di Garlasco, ovvero per l’omicidio di Chiara Poggi di 18 anni anni fa. Dalle prime ore della mattina di oggi, 26 settembre, carabinieri e finanzieri stanno perquisendo e dimore dell’ex procuratore, a Pavia, Genova e a Campione d’Italia e le case i due appartenenti alle forze dell’ordine, ora in congedo, che lavoravano nella sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Pavia. Inoltre sarebbero in atto anche perquisizioni a Pavia e Garlasco nelle abitazioni dei genitori e degli zii di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sul caso aperto dalla Procura della Repubblica di Pavia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Garlasco: nuovo colpa di scena nelle indagini