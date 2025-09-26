Garlasco | nuovo colpa di scena nelle indagini

361magazine.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partite questa mattina diverse perquisizioni. Continuano i colpi di scena e le novità nell’ambito delle indagini per il caso di Garlasco, ovvero per l’omicidio di Chiara Poggi di 18 anni anni fa. Dalle prime ore della mattina di oggi, 26 settembre, carabinieri e finanzieri stanno perquisendo e dimore dell’ex procuratore, a Pavia, Genova e a Campione d’Italia e le case i due appartenenti alle forze dell’ordine, ora in congedo, che lavoravano nella sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Pavia. Inoltre sarebbero in atto anche perquisizioni a Pavia e Garlasco nelle abitazioni dei genitori e degli zii di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sul caso aperto dalla Procura della Repubblica di Pavia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

garlasco nuovo colpa di scena nelle indagini

© 361magazine.com - Garlasco: nuovo colpa di scena nelle indagini

In questa notizia si parla di: garlasco - nuovo

Delitto di Garlasco – Il test del Dna sulle unghie di Chiara Poggi. Nuovo round dell’incidente probatorio

Omicidio Chiara Poggi, Garlasco: nuovo dna maschile sul tampone orale della ragazza

Garlasco, di chi è il nuovo Dna maschile ignoto trovato su Chiara Poggi? La traccia mai analizzata in 18 anni e l’ipotesi “assistente del medico legale”

garlasco nuovo colpa scenaGarlasco: nuovo colpa di scena nelle indagini - Continuano i colpi di scena e le novità nell'ambito delle indagini per il caso di Garlasco, ovvero per l'omicidio di Chiara Poggi ... Segnala 361magazine.com

Caso Garlasco, quell'appunto a penna su un bloc notes in casa Sempio - Blitz all'alba nelle abitazioni di zii e genitori di Andrea Sempio, di alcuni ex investigatori e dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che risulta indagato per ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Nuovo Colpa Scena