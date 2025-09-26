Garlasco Mario Venditti corrotto con 20-30mila euro? L' avvocato di Sempio | Cifre troppo esigue I movimenti sui conti di zie e padre

Leggo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Venditti gip archivia x 20.30 Euro». Il nuovo capitolo dell'indagine sul delitto di Garlasco aperto dalla Procura di Brescia parte da un appunto sequestrato lo scorso. 🔗 Leggi su Leggo.it

garlasco mario venditti corrotto con 20 30mila euro l avvocato di sempio cifre troppo esigue i movimenti sui conti di zie e padre

© Leggo.it - Garlasco, Mario Venditti corrotto con 20-30mila euro? L'avvocato di Sempio: «Cifre troppo esigue». I movimenti sui conti di zie e padre

In questa notizia si parla di: garlasco - mario

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case dei genitori e degli zii

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case di genitori e zii di Andrea

Garlasco, perquisite le case dei famigliari di Sempio. Indagato Mario Venditti, ex procuratore di Pavia: “Corrotto per archiviare l’indagine nel 2017”

garlasco mario venditti corrottoGarlasco, Mario Venditti corrotto con 20-30mila euro? L'avvocato di Sempio: «Cifre troppo esigue». I movimenti sui conti di zie e padre - Il nuovo capitolo dell'indagine sul delitto di Garlasco aperto dalla Procura di Brescia parte da un appunto sequestrato lo scorso maggio ... msn.com scrive

garlasco mario venditti corrottoGarlasco, svolta shock: indagato l’ex procuratore Venditti. Sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio - A Garlasco, il silenzio delle strade è stato rotto dal rumore secco delle perquisizioni. Secondo panorama.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Mario Venditti Corrotto