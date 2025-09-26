Garlasco l' ipotesi shock dell' avv Lovati | Investigare su massoneria bianca

Nuovo colpo di scena nel caso Garlasco: l’ex pm Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari. L’avvocato di Sempio ipotizza una pista legata alla massoneria. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Garlasco, l'ipotesi shock dell'avv. Lovati: "Investigare su massoneria bianca"

In questa notizia si parla di: garlasco - ipotesi

Delitto di Garlasco – “La traccia di Ignoto 3 non è frutto di contaminazione”. Resta l’ipotesi inquinamento

Delitto di Garlasco, legale Poggi smentisce il Dna sconosciuto sulla bocca di Chiara: "Ipotesi infondata"

Garlasco, il giallo del Dna nella bocca di Chiara Poggi. L'ipotesi "ignoto" o di un assistente del medico legale

Caso Garlasco: decreto perquisizione Venditti, ipotesi corruzione per 20-30mila euro - X Vai su X

Cronaca. Garlasco, esclusa l'ipotesi dei due killer: «Un solo assassino ha ucciso Chiara Poggi». Le analisi delle tracce di sangue - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, l'avvocato Lovati e la tesi shock sulla morte di Chiara Poggi: cos'è la massoneria bianca - L'avvocato Lovati: "Le messe nere non c'entrano, io ho sempre parlato di massoneria bianca, dedita alla pedofilia e al commercio degli organi umani" ... Lo riporta virgilio.it

Caso Garlasco: l'avvocato di Stasi, De Rensis: "Vorrei che ci fosse la stessa severità..." - Antonio De Rensis: 'Mi piacerebbe che ci fosse la stessa severità che c'è su questa indagine rispetto all'orribile indagine piena di errori e orrori'. la7.it scrive