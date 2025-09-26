Garlasco l’intercettazione del padre di Andrea Sempio | Quei signori lì vanno pagati
Tra le intercettazioni non trascritte nel 2017 e che dimostrerebbero la corruzione dell’allora procuratore di Pavia Mario Venditti ce ne sarebbe una in cui il padre di Andrea Sempio afferma di “pagare quei signori lì” con modalità non rintracciabili. “In relazione a tale elemento – si legge nel decreto – appare necessario comprendere perché fu omessa la trascrizione di quelle frasi – di forte valenza indiziaria – e soprattutto perché fu omessa ogni verifica bancaria allo scopo di (cercare di) ricostruire chi fossero i beneficiari effettivi di quei pagamenti e la loro causale”. Accertamenti bancari che ora sono stati fatti e che hanno portato Mario Venditti a essere iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Tpi.it
