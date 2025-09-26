Garlasco l'ex procuratore Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari | i motivi e cosa rischia

L'intervista di Fanpage.it all'avvocato penalista Daniele Bocciolini che ha spiegato cosa si intende per corruzione in atti giudiziari, reato di cui è accusato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, nell'ambito delle indagini sul delitto di Garlasco: "La pena prevista in astratto è molto alta, va da 6 a 12 anni di reclusione. Al momento si tratta di un’indagine in fase embrionale, e vige il segreto investigativo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

