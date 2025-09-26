Garlasco l' ex procuratore indagato per aver archiviato Sempio | Corruzione da 30mila euro
" Corruzione in atti giudiziari ": terremoto alla Procura di Pavia e nel caso Garlasco. Secondo quanto riferito dal Tg 1 diretto da Gian Marco Chiocci, l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti risulta indagato riguardo alla sua decisione di archiviare nel 2017 l'indagine su Andrea Sempio, oggi ancora indagato per concorso in omicidio di Chiara Poggi. Un giallo, quello della ragazza trovata senza vita nella villetta di via Pascoli a Garlasco in cui viveva con la famiglia, che sembra oggi registrare una nuova clamorosa svolta. Per quell'omicidio è stato già condannato a 16 anni di carcere in via definitiva Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, allora 26enne. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
