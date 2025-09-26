Garlasco l' ex procuratore di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione | fece archiviare il fascicolo in soli 21 giorni Andrea Sempio | Storia assurda
Emergono nuovi dettagli sul ruolo dell'allora procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ora indagato per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia per il caso. 🔗 Leggi su Leggo.it
Su Garlasco interviene il procuratore di Pavia Napoleone: “Da consulenti e opinionisti solo confusione”
Caso Garlasco, stop del procuratore: “Su attività pm solo congetture che creano confusione”
Pavia, la nota del Procuratore sul Caso Garlasco: «Troppe speculazioni, parli solo chi indaga»
Garlasco, l'ex pm di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione: fece archiviare in soli 21 giorni un altro fascicolo. Andrea Sempio: «Storia assurda» - Emergono nuovi dettagli sul ruolo dell'allora procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ora indagato per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia per il caso ... leggo.it scrive
Garlasco: chi è Mario Venditti, l’ex procuratore che archiviò (due volte) Sempio - Il magistrato, oggi in pensione, anche in recenti uscite pubbliche ha difeso le sue scelte: "Andrea Sempio con l’omicidio di Chiara Poggi non ... Lo riporta affaritaliani.it