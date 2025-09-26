Garlasco l' ex pm Venditti scrive a Nordio | Un' aggressione allora vale tutto

Mario Venditti rompe il silenzio. L'ex procuratore di Pavia è indagato per corruzione in atti giudiziari nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per la procura il magistrato sarebbe stato corrotto per scagionare Andrea Sempio. Accuse che però la toga ora in pensione respinge: "Ho letto il decreto di perquisizione e sequestro. Francamente spero vi sia dell'altro materiale di indagine che giustifichi una simile aggressione, con un massiccio impiego di risorse e di uomini sul territorio, nei confronti di un incensurato servitore dello Stato", è il comunicato che Domenico Aiello, legale di Venditti indirizza al ministro della Giustizia Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

