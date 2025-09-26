Garlasco l' ex pm Venditti scrive a Nordio | Un' aggressione allora vale tutto
Mario Venditti rompe il silenzio. L'ex procuratore di Pavia è indagato per corruzione in atti giudiziari nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per la procura il magistrato sarebbe stato corrotto per scagionare Andrea Sempio. Accuse che però la toga ora in pensione respinge: "Ho letto il decreto di perquisizione e sequestro. Francamente spero vi sia dell'altro materiale di indagine che giustifichi una simile aggressione, con un massiccio impiego di risorse e di uomini sul territorio, nei confronti di un incensurato servitore dello Stato", è il comunicato che Domenico Aiello, legale di Venditti indirizza al ministro della Giustizia Carlo Nordio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: garlasco - venditti
Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case dei genitori e degli zii
Garlasco, indagato l'ex procuratore Venditti: "Corrotto per scagionare Sempio". Perquisizioni ai parenti
Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case di genitori e zii di Andrea
Svolta clamorosa nella nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti è indagato per corruzione con l'accusa di aver archiviato la posizione di Andrea Sempio in cambio di denaro - X Vai su X
Trentamila euro per non indagare sulla morte di Chiara Poggi. Ecco l'ipotesi per cui è indagato l'ex pm Venditti nell'ambito del delitto di Garlasco - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione: fece archiviare il fascicolo in soli 21 giorni. Andrea Sempio: «Storia assurda» - Emergono nuovi dettagli sul ruolo dell'allora procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ora indagato per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia per il caso ... Da leggo.it
Delitto Garlasco, le news in diretta: ex pm di Pavia Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari, incidente probatorio prorogato di 70 giorni - Oggi, venerdì 26 settembre, nuova udienza nell'ambito del nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi: proroga ... Lo riporta fanpage.it