Garlasco l' ex pm Mario Venditti | Offeso come uomo e come magistrato mai preso soldi da nessuno Archivierei ancora Andrea Sempio

«Quello che è successo oggi (venerdì 26 settembre 2025, ndr.) mi offende come uomo e come magistrato che per 45 anni ha servito lo Stato, non mi meritavo tutto quello che sta. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Garlasco, l'ex pm Mario Venditti: «Offeso come uomo e come magistrato, mai preso soldi da nessuno. Archivierei ancora Andrea Sempio»

In questa notizia si parla di: garlasco - mario

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case dei genitori e degli zii

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case di genitori e zii di Andrea

Garlasco, perquisite le case dei famigliari di Sempio. Indagato Mario Venditti, ex procuratore di Pavia: “Corrotto per archiviare l’indagine nel 2017”

Svolta su Garlasco. La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari nell’inchiesta dell’omicidio di Chiara Poggi. Per la pm Claudia Moregola e il procuratore capo Franc - facebook.com Vai su Facebook

Giornata cruciale per il caso di Garlasco: gli uomini della guardia di finanza di Brescia e Pavia hanno perquisito la casa dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti in corso Garibaldi a Pavia e quelle dei genitori di Andrea Sempio in via Canova a Garl… https://if - X Vai su X

Garlasco, l'ex pm Mario Venditti: «Offeso come uomo e come magistrato, mai preso soldi da nessuno. Archivierei ancora Andrea Sempio» - ) mi offende come uomo e come magistrato che per 45 anni ha servito lo Stato, non mi meritavo tutto quello che ... leggo.it scrive

Garlasco, parla l’ex pm Mario Venditti: “Amareggiato, ho servito lo stato sotto scorta, non meritavo questo” - L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché nel 2017 avrebbe facilitato l'archiviazione di Sempio ... Da fanpage.it