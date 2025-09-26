Garlasco l' ex pm Mario Venditti | Offeso come uomo e come magistrato mai preso soldi da nessuno Archivierei ancora Andrea Sempio

Leggo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Quello che è successo oggi (venerdì 26 settembre 2025, ndr.) mi offende come uomo e come magistrato che per 45 anni ha servito lo Stato, non mi meritavo tutto quello che sta. 🔗 Leggi su Leggo.it

garlasco l ex pm mario venditti offeso come uomo e come magistrato mai preso soldi da nessuno archivierei ancora andrea sempio

© Leggo.it - Garlasco, l'ex pm Mario Venditti: «Offeso come uomo e come magistrato, mai preso soldi da nessuno. Archivierei ancora Andrea Sempio»

In questa notizia si parla di: garlasco - mario

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case dei genitori e degli zii

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case di genitori e zii di Andrea

Garlasco, perquisite le case dei famigliari di Sempio. Indagato Mario Venditti, ex procuratore di Pavia: “Corrotto per archiviare l’indagine nel 2017”

garlasco ex pm marioGarlasco, l'ex pm Mario Venditti: «Offeso come uomo e come magistrato, mai preso soldi da nessuno. Archivierei ancora Andrea Sempio» - ) mi offende come uomo e come magistrato che per 45 anni ha servito lo Stato, non mi meritavo tutto quello che ... leggo.it scrive

garlasco ex pm marioGarlasco, parla l’ex pm Mario Venditti: “Amareggiato, ho servito lo stato sotto scorta, non meritavo questo” - L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché nel 2017 avrebbe facilitato l'archiviazione di Sempio ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Ex Pm Mario