Garlasco l' ex pm di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione | fece archiviare in soli 21 giorni un altro fascicolo Andrea Sempio | Storia assurda

Emergono nuovi dettagli sul ruolo dell'allora procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ora indagato per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia per il caso. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Garlasco, l'ex pm di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione: fece archiviare in soli 21 giorni un altro fascicolo. Andrea Sempio: «Storia assurda»

