Garlasco l' estate dei colpi di scena
Un delitto, tre destini incrociati: quelli di Chiara Poggi, Alberto Stasi e Andrea Sempio - e un'estate di colpi di scena, che fa tornare il delitto di Garlasco epicentro di un terremoto mediatico e giudiziario. Tutto ha inizio a marzo, quando a Sempio, amico del fratello di Chiara, viene notificato un avviso di garanzia da parte della procura di Pavia. Il 37enne - fra il 2016 e il 2017- era già stato indagato: sotto le unghie della vittima infatti era stato individuato un dna compatibile con il suo. Le accuse nei suoi confronti erano state però archiviate. E così viene disposto un maxi incidente probatorio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Cold case, da Garlasco al delitto dell’armadio, da via Poma al giallo della Cattolica, dal Mostro di Firenze a Manuela Murgia: è l’estate dei casi riaperti grazie a dna e impronte: «Ma non sempre basta a risolverli»
Estate nera: il delitto di Garlasco e il fascino pericoloso del true crime
L’estate 2025 e il delitto di Garlasco nella nuova puntata di “Zona Bianca”
Il delitto Garlasco e quegli 8 passi che tracciano la strada per la verità - Gli schizzi di sangue raccontano una sola dinamica, senza lasciare più spazio alle teorie complottiste ... Da quotidiano.net
Garlasco, nuove ombre sul caso Chiara Poggi: un testimone riapre la pista Sempio - Un nuovo testimone riaccende i riflettori sul delitto di Garlasco, riportando al centro dell’attenzione vicende e personaggi mai davvero chiariti. Si legge su thesocialpost.it