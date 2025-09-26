Garlasco l' estate dei colpi di scena

Un delitto, tre destini incrociati: quelli di Chiara Poggi, Alberto Stasi e Andrea Sempio - e un'estate di colpi di scena, che fa tornare il delitto di Garlasco epicentro di un terremoto mediatico e giudiziario. Tutto ha inizio a marzo, quando a Sempio, amico del fratello di Chiara, viene notificato un avviso di garanzia da parte della procura di Pavia. Il 37enne - fra il 2016 e il 2017- era già stato indagato: sotto le unghie della vittima infatti era stato individuato un dna compatibile con il suo. Le accuse nei suoi confronti erano state però archiviate. E così viene disposto un maxi incidente probatorio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

