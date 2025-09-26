Garlasco le intercettazioni di Andrea Sempio con il padre | Gli ho portato i soldi

C’è un’intercettazione, che risale al 2017, in cui Andrea Sempio e il padre parlano di soldi consegnati a qualcuno: parole che, alla luce dell’indagine della procura di Brescia che ha iscritto nel registro degli indagati l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, potrebbero assumere un altro significato. Nell’audio, riproposto da La Repubblica, Giuseppe Sempio, papà di Andrea, afferma: “Non c’era niente da dire perché comunque gli ho portato i soldi”. Poi, sempre nella stessa intercettazione, il papà di Sempio ripete: “Io sono andato su per portargli i soldi”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Garlasco, le intercettazioni di Andrea Sempio con il padre: “Gli ho portato i soldi”

