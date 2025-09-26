Garlasco le intercettazioni anche non trascritte | Pagare quei signori lì Gli assegni e i prelievi anomali di Sempio
Garlasco (Pavia), 26 settembre 2025 – Non solo un biglietto sospetto, anche alcune intercettazioni non prese in considerazione o addirittura non trascritte “in alcuni passaggi” sarebbero uno dei punti centrali della clamorosa inchiesta della Procura di Brescia, che ha portato ad indagare l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari: il sospetto è che abbia archiviato in modo troppo rapido la precedente inchiesta su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Delitto di Garlasco, nuova clamorosa svolta: indagato per corruzione il magistrato che scagionò Sempio E tra quelle captazioni ambientali, registrate nella macchina di Sempio nel 2017, ci sono anche stralci già venuti a galla in questi mesi ma ache ora tornano al centro dell’attenzione, come quello in cui l'amico del fratello di Chiara Poggi diceva al padre che avevano “cannato” una risposta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
