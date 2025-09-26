Garlasco le accuse all’ex procuratore Venditti | 20 30mila euro per archiviare Sempio Il pizzino e le omesse verifiche bancarie

“Venditti gip archivia per 20-30 euro”. Lo si leggerebbe in un biglietto sequestrato lo scorso 14 maggio in casa dei genitori di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagine della Procura di Pavia sull’omicidio di Garlasco. Un appunto scritto a mano da cui – secondo i pm di Brescia che indagano per corruzione in atti giudiziari l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti e che hanno disposto le perquisizioni scattate questa mattina – emergerebbe che all’inizio del febbraio 2017, quando Sempio era indagato la prima volta per l’omicidio di Chiara Poggi, “fosse stata proposta o comunque ipotizzata la corresponsione al procuratore aggiunto Mario Venditti di una somma di denaro correlata all’archiviazione del procedimento”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, le accuse all’ex procuratore Venditti: “20/30mila euro per archiviare Sempio”. Il pizzino e le “omesse verifiche bancarie”

In questa notizia si parla di: garlasco - accuse

Garlasco, scontro tra le parti fuori dalla Questura: accuse incrociate

“Le hanno fatte sparire”. Garlasco, la rivelazione e le accuse shock: “Per Stasi cambia tutto”

Garlasco, la “bomba” di Lovati: Stasi è solo una pedina? La famiglia Sempio si difende dalle accuse e dall’assedio mediatico

Delitto di Garlasco: continuano le nuove indagini tra accuse e misteri. Le parole di Suor Miryam Castelli a #StorieItaliane - facebook.com Vai su Facebook

#NEWS - #Garlasco, indagato l'ex procuratore di #Pavia, Mario #Venditti: «Corrotto per scagionare #AndreaSempio». L’accusa è corruzione in atti giudiziari. Un appunto a penna su un bloc notes trovato a maggio a casa dei genitori del 37enne indagato nell - X Vai su X

Garlasco, chi è l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e cosa ha detto su Andrea Sempio durante le indagini - L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione nel caso Garlasco: nuove perquisizioni anche in casa dei genitori di Andrea Sempio ... virgilio.it scrive

Garlasco, blitz all’alba: ex Procuratore indagato per corruzione in atti giudiziari - Terremoto in Procura: perquisizioni a casa dell'ex magistrato e dei familiari di Sempio. Lo riporta milano.cityrumors.it