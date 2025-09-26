Garlasco l’avvocato Lovati rompe il silenzio dopo gli ultimi sviluppi
Le indagini sul caso Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco, hanno registrato una significativa accelerazione con una serie di perquisizioni effettuate nelle abitazioni di persone coinvolte, a vario titolo, nelle prime fasi delle investigazioni. All’alba, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno ispezionato le case dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, dei familiari di Andrea Sempio – oggi principale indagato – e di due ex carabinieri già in servizio nel 2017. L’avvocato della difesa, Massimo Lovati, è intervenuto a chiarire la propria posizione e per dare spiegazioni sui nuovi sviluppi. 🔗 Leggi su Tvzap.it
