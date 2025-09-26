La clamorosa svolta nel caso Garlasco ha portato le principali trasmissioni di attualità e cronaca a fiondarsi subito sui protagonisti, anche in contemporanea. E’ il caso dell’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, in diretta questa mattina poco dopo le 10 sia su Rai 1 a Storie Italiane che su Canale 5 a Mattino Cinque. Il legale, dopo la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, poiché sarebbe stato corrotto per scagionare Andrea Sempio da ogni accusa per l’omicidio di Chiara Poggi, viene intercettato dalle telecamere dei due programmi, rispondendo anche alle domande che arrivano dagli studi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Garlasco, l’avvocato De Rensis a Storie Italiane parla con… la Panicucci!