Garlasco l’avvocato De Rensis a Storie Italiane parla con… la Panicucci!
La clamorosa svolta nel caso Garlasco ha portato le principali trasmissioni di attualità e cronaca a fiondarsi subito sui protagonisti, anche in contemporanea. E’ il caso dell’avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, in diretta questa mattina poco dopo le 10 sia su Rai 1 a Storie Italiane che su Canale 5 a Mattino Cinque. Il legale, dopo la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati dell’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, poiché sarebbe stato corrotto per scagionare Andrea Sempio da ogni accusa per l’omicidio di Chiara Poggi, viene intercettato dalle telecamere dei due programmi, rispondendo anche alle domande che arrivano dagli studi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: garlasco - avvocato
Garlasco, l’avvocato dei Poggi contro la procura: “Indagini nell’interesse del condannato Stasi”
Garlasco, nuove indagini sull’impronta 33: l’avvocato di Sempio rompe il silenzio
“La spazzatura di casa Poggi…”. Garlasco, a Zona Bianca parla l’avvocato di Andrea Sempio
Garlasco, l'avvocato di Sempio ha commentato gli accertamenti bancari emersi dalle intercettazioni: «40mila euro mossi in sei mesi? È normale» - facebook.com Vai su Facebook
#Garlasco, "Questa mattina davvero importante, ora i magistrati sono 6" L'avvocato De Rensis in diretta a #Mattino5 - X Vai su X
Delitto di Garlasco, De Rensis: “Ora indagano 6 magistrati”/ Campagna: “Genitori Chiara sconcertati” - Il delitto di Garlasco con le parole dell'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis, sulla nuova indagine ai danni dell'ex procuratore Venditti ... Da ilsussidiario.net
Garlasco, stoccata di Eleonora Daniele ad Antonio De Rensis in collegamento con Mattino 5: "È in mondovisione" - Imprevisto a Storie Italiane: Eleonora Daniele chiude il collegamento con l’avvocato Antonio De Rensis, era collegato anche con Mattino 5 ... virgilio.it scrive