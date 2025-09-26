Garlasco la famiglia Poggi rompe il silenzio | Ecco cosa crediamo Parole spiazzanti
L’atmosfera a Garlasco torna a farsi pesante. A quasi diciotto anni dal delitto che ha sconvolto il Paese, la vicenda giudiziaria legata alla morte di Chiara Poggi si arricchisce di nuovi, sorprendenti sviluppi. Le recenti perquisizioni nelle abitazioni di Andrea Sempio e dei suoi familiari hanno riacceso i riflettori sul caso, lasciando la famiglia Poggi in uno stato di dolore e incredulità. I genitori di Chiara hanno espresso la loro sofferenza, temendo un “tormentone infinito” che rischia di consumare ulteriormente le persone coinvolte e la fiducia nella giustizia. Un colpo di scena che riporta la cronaca al centro dell’attenzione e che scuote la comunità locale, ancora segnata da quella tragica estate del 2007. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
