Garlasco la famiglia Poggi rompe il silenzio | cos’hanno detto dopo il blitz a casa Sempio
L’aria a Garlasco sembra farsi ancora più pesante, come se il tempo non riuscisse a rimarginare una ferita aperta da quasi diciotto anni. Nuovi sviluppi hanno portato a un giro di perquisizioni nelle abitazioni di Andrea Sempio e dei suoi familiari, suscitando reazioni di sconcerto tra i genitori di Chiara Poggi. La paura della famiglia, che si è detta sconcertata e sofferente, sarebbe quella di trovarsi davanti a un tormentone infinito sulla pelle delle persone coinvolte e della credibilità della giustizia. Leggi anche: Garlasco, caos attorno ad Angela Taccia: la sua reazione spiazza tutti Le perquisizioni dai Sempio e la nuova indagine. 🔗 Leggi su Tvzap.it
