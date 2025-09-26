Garlasco interviene la mamma di Andrea Sempio | Non conosciamo l'ex pm ennesima accusa vergognosa
La mamma di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è intervenuta in diretta a Quarto Grado in merito a un'intercettazione in auto di una conversazione tra lei e il marito. "Parlavamo delle spese legali per gli avvocati, mi spiace che vengano messe in mezzo terze persone alle quali avevamo chiesto una mano". Sull'ex pm Venditti, ora indagato per corruzione in atti giudiziari, Ferrari dice: "Non lo conosciamo, lo abbiamo visto solo una volta per l'interrogatorio. Queste accuse sono schifezze". 🔗 Leggi su Fanpage.it
