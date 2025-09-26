Garlasco indagini su ex procuratore | forse corrotto dai Sempio per archiviare le indagini nel 2017

Il legale dell'indagato e dei suoi famigliari ha dichiarato che questi "sono sereni" e starebbero collaborando con gli agenti. Secondo l'avvocato, comunque, le cifre di denaro ipotizzate sarebbero "una base troppo esigua per un'ipotesi corruttiva di un professionista del genere". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Garlasco, indagini su ex procuratore: forse corrotto dai Sempio per archiviare le indagini nel 2017

In questa notizia si parla di: garlasco - indagini

Garlasco, l’avvocato dei Poggi contro la procura: “Indagini nell’interesse del condannato Stasi”

Garlasco. Svolta Dna, ora le indagini si concentrano su lui: “Possibile complice”

Su Garlasco la Procura di Pavia sceglie la linea del silenzio. Fabio Napoleone: “Parleremo a indagini terminate”

Garlasco, indagini senza fine: cosa sappiamo ad oggi. Analisi sulle macchie di sangue, la perizia esclude il secondo killer #ANSA - X Vai su X

Svolta su Garlasco. Sono in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi. Secondo quanto si apprende è indagato l'ex - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case di genitori e zii di Andrea - Sono in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono ... Scrive ilmattino.it

Garlasco, bomba Tg1. Indagato l'ex procuratore Venditti: "Corrotto per scagionare Sempio" - "Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell'alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex ... Riporta iltempo.it